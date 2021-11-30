Завтра полиция заблокирует входы и подъезды к Раде, депутатам сделают коридор, - Арахамия

Завтра, 1 декабря полиция заблокирует входы и подъезды к Верховной раде. Депутатам и журналистам правоохранители сделают коридор, чтобы они могли попасть в здание парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию .

"Будут заблокированы входы, выходы, подъезды (в Раду - ред.). Я думаю, что полиция сделает коридор, как она делает во время массовых митингов, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал", - сказал нардеп.

Как отметил Арахамия, Управление государственной охраны предупредило о возможности блокировки Рады митингующими. По его словам, сейчас стоит вопрос о том, как обеспечить проход в парламент дипломатам, которые приглашены на завтрашнее заседание.