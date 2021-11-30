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Завтра полиция заблокирует входы и подъезды к Раде, депутатам сделают коридор, - Арахамия

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 16:55
Завтра полиция заблокирует входы и подъезды к Раде, депутатам сделают коридор, - Арахамия Фото: 1 декабря полиция заблокирует входы в Верховную раду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Завтра, 1 декабря полиция заблокирует входы и подъезды к Верховной раде. Депутатам и журналистам правоохранители сделают коридор, чтобы они могли попасть в здание парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Будут заблокированы входы, выходы, подъезды (в Раду - ред.). Я думаю, что полиция сделает коридор, как она делает во время массовых митингов, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал", - сказал нардеп.

Как отметил Арахамия, Управление государственной охраны предупредило о возможности блокировки Рады митингующими. По его словам, сейчас стоит вопрос о том, как обеспечить проход в парламент дипломатам, которые приглашены на завтрашнее заседание.

Напомним, завтра, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский обратится к нардепам с традиционным посланием.

Отметим, на выступление главы государства в Раде приглашены представители общественности.

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Давид Арахамия Верховная рада
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