Обращение матери Сенцова о помиловании сына передали на рассмотрение спецкомиссии

Новости Общество 10.08.2018 - 10:01
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)

Денисова тоже обратилась к Комиссии по вопросам помилования с просьбой ускорить процесс

Обращение матери украинского политзаключенного Олега Сенцова Людмилы о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Об этом написала Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Денисова также отметила, что она обратилась к Комиссии с просьбой рассмотреть это ходатайство как можно скорее.

Обращение матери Сенцова о помиловании сына передали на рассмотрение спецкомиссииОбращение матери Сенцова о помиловании сына передали на рассмотрение спецкомиссии

Обращение матери Сенцова о помиловании сына передали на рассмотрение спецкомиссииОбращение матери Сенцова о помиловании сына передали на рассмотрение спецкомиссии

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в настоящее время у Сенцова третий затяжной кризис, вместе с тем, он не собирается прекращать голодовку.

Отметим, ранее Денисова обратилась к руководителю Администрации президента РФ Антона Вайна с письмом, в котором просит срочно сообщить Владимиру Путину о состоянии украинского политзаключенного.

Кроме того, Денисова попросила перевести Сенцова в больницу в Москве.

Так, Денисова обратилась с просьбой к Москальковой, чтобы она организовала перевод Олега в Московский институт, или же в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию.

У Сенцова третий затяжной кризис, - адвокат
Теги:  Олег Сенцов,  Денисова,  помилование,  Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС