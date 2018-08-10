Обращение матери Сенцова о помиловании сына передали на рассмотрение спецкомиссии

Денисова тоже обратилась к Комиссии по вопросам помилования с просьбой ускорить процесс

Обращение матери украинского политзаключенного Олега Сенцова Людмилы о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Об этом написала Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Денисова также отметила, что она обратилась к Комиссии с просьбой рассмотреть это ходатайство как можно скорее.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в настоящее время у Сенцова третий затяжной кризис, вместе с тем, он не собирается прекращать голодовку.

Отметим, ранее Денисова обратилась к руководителю Администрации президента РФ Антона Вайна с письмом, в котором просит срочно сообщить Владимиру Путину о состоянии украинского политзаключенного.

Кроме того, Денисова попросила перевести Сенцова в больницу в Москве.

Так, Денисова обратилась с просьбой к Москальковой, чтобы она организовала перевод Олега в Московский институт, или же в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию.