Обрання директора БЕБ: конкурсна комісія отримала офіційну відповідь від Кабміну

Конкурсна комісія отримала офіційний документ від уряду щодо відмови від призначення переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Комісії з добору директора БЕБ України.

"Враховуючи високий рівень суспільного інтересу до цього питання та нашу відданість прозорості, ми публікуємо документ у повному обсязі. Конкурсна комісія наразі переглядає його зміст і окремо повідомить про свою позицію ", - пише Комісія з добору директора БЕБ.

Зазначається, що документ, який отримала конкурсна комісія, містить витяг з протоколу засідання Кабінету міністрів.

Обрання директора БЕБ

Цивінський в кінці червня став переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ. За словами народного депутата Ярослава Железняка, його кандидатуру підтримали троє представників міжнародних організацій, але не підтримав жоден з представників уряду.

30 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав подання про переможця конкурсу на посаду директора БЕБ, але зрештою уряд не підтримав призначення Цивінського.

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