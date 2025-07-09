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Обрання директора БЕБ: конкурсна комісія отримала офіційну відповідь від Кабміну

Середа 09 липня 2025 10:05
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Обрання директора БЕБ: конкурсна комісія отримала офіційну відповідь від Кабміну Фото: Олександр Цивінський (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

Конкурсна комісія отримала офіційний документ від уряду щодо відмови від призначення переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Комісії з добору директора БЕБ України.

Зазначається, що документ, який отримала конкурсна комісія, містить витяг з протоколу засідання Кабінету міністрів.

Фото: конкурсна комісія отримала офіційну відповідь від Кабміну (facebook.com/konkurs.beb)

"Враховуючи високий рівень суспільного інтересу до цього питання та нашу відданість прозорості, ми публікуємо документ у повному обсязі. Конкурсна комісія наразі переглядає його зміст і окремо повідомить про свою позицію", - пише Комісія з добору директора БЕБ.

Обрання директора БЕБ

Цивінський в кінці червня став переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ. За словами народного депутата Ярослава Железняка, його кандидатуру підтримали троє представників міжнародних організацій, але не підтримав жоден з представників уряду.

30 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав подання про переможця конкурсу на посаду директора БЕБ, але зрештою уряд не підтримав призначення Цивінського.

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