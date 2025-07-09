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Избрание директора БЭБ: конкурсная комиссия получила официальный ответ от Кабмина

Среда 09 июля 2025 10:05
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Избрание директора БЭБ: конкурсная комиссия получила официальный ответ от Кабмина Фото: Александр Цывинский (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Конкурсная комиссия получила официальный документ от правительства об отказе от назначения победителя конкурса Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Комиссии по отбору директора БЭБ Украины.

Отмечается, что документ, который получила конкурсная комиссия, содержит выписку из протокола заседания Кабинета министров.

Фото: конкурсная комиссия получила официальный ответ от Кабмина (facebook.com/konkurs.beb)

"Учитывая высокий уровень общественного интереса к этому вопросу и нашу преданность прозрачности, мы публикуем документ в полном объеме. Конкурсная комиссия сейчас просматривает его содержание и отдельно сообщит о своей позиции", - пишет Комиссия по отбору директора БЭБ.

Избрание директора БЭБ

Цивинский в конце июня стал победителем конкурса на должность директора БЭБ. По словам народного депутата Ярослава Железняка, его кандидатуру поддержали трое представителей международных организаций, но не поддержал ни один из представителей правительства.

30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль получил представление о победителе конкурса на должность директора БЭБ, но в итоге правительство не поддержало назначение Цывинского.

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