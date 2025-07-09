Избрание директора БЭБ: конкурсная комиссия получила официальный ответ от Кабмина

Конкурсная комиссия получила официальный документ от правительства об отказе от назначения победителя конкурса Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Комиссии по отбору директора БЭБ Украины.

"Учитывая высокий уровень общественного интереса к этому вопросу и нашу преданность прозрачности, мы публикуем документ в полном объеме. Конкурсная комиссия сейчас просматривает его содержание и отдельно сообщит о своей позиции ", - пишет Комиссия по отбору директора БЭБ.

Отмечается, что документ, который получила конкурсная комиссия, содержит выписку из протокола заседания Кабинета министров.

Избрание директора БЭБ

Цивинский в конце июня стал победителем конкурса на должность директора БЭБ. По словам народного депутата Ярослава Железняка, его кандидатуру поддержали трое представителей международных организаций, но не поддержал ни один из представителей правительства.

30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль получил представление о победителе конкурса на должность директора БЭБ, но в итоге правительство не поддержало назначение Цывинского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.