Обойдется в 3 млрд евро. ЕС обсуждает строительство нового морского газопровода

Отмечается, что в Испании есть шесть действующих заводов по регазификации. Их могут использовать для решения проблемы с российским газом.

В ЕС хотят соединить Пиренейский полуостров с Италией по дну Средиземного моря. Строительство нового газопровода длинной 700 километров потребует инвестиций в размере от 2,5 до 3 млрд евро. Проект могут осуществить уже за два года.