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Польша досрочно расторгла газовый договор с Россией

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Варшава, Понедельник 23 мая 2022 10:51
Польша досрочно расторгла газовый договор с Россией Фото: Польша навсегда отказалась от российского газа (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Правительство Польши досрочно расторгло договор на закупку газа с территории России. Соглашение должно было действовать до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Заявление представителя правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского в эфире Польского радио.

"Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией прекращены", - сказал он.

По его словам, правительство Польши 13 мая одобрило резолюцию о разрыве соглашения с правительством России от 1993 года.

Он сообщил, что польский участок газопровода, по которому велась транспортировка газа из России, можно использовать для поставок из Германии.

Напомним, срок газового контракта заканчивался в декабре 2022 года. Однако в апреле "Газпром" прекратил поставки в Польшу. Перед этим российский газовый монополист решил изменить условия и потребовал оплаты в рублях.

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