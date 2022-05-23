Польша досрочно расторгла газовый договор с Россией

Правительство Польши досрочно расторгло договор на закупку газа с территории России. Соглашение должно было действовать до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Заявление представителя правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского в эфире Польского радио .

"Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией прекращены", - сказал он.

По его словам, правительство Польши 13 мая одобрило резолюцию о разрыве соглашения с правительством России от 1993 года.

Он сообщил, что польский участок газопровода, по которому велась транспортировка газа из России, можно использовать для поставок из Германии.