Коштуватиме 3 млрд євро. ЄС обговорює будівництво нового морського газопроводу

Європейська комісія обговорює будівництво нового морського газопроводу на тлі енергетичної кризи. Він обійдеться в 3 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням іспанську газету Pais .

Відзначається, що в Іспанії є шість діючих заводів з регазифікації. Їх можуть використовувати для розв'язання проблеми з російським газом.

В ЄС хочуть з'єднати Піренейський півострів з Італією по дну Середземного моря. Будівництво нового газопроводу довжиною 700 кілометрів потребуватиме інвестицій у розмірі від 2,5 до 3 млрд євро. Проект можуть здійснити вже за два роки.