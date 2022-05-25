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Коштуватиме 3 млрд євро. ЄС обговорює будівництво нового морського газопроводу

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Брюссель, Середа 25 травня 2022 12:44
Коштуватиме 3 млрд євро. ЄС обговорює будівництво нового морського газопроводу Фото: ЄС обговорює будівництво морського газопроводу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейська комісія обговорює будівництво нового морського газопроводу на тлі енергетичної кризи. Він обійдеться в 3 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням іспанську газету Pais.

Відзначається, що в Іспанії є шість діючих заводів з регазифікації. Їх можуть використовувати для розв'язання проблеми з російським газом.

В ЄС хочуть з'єднати Піренейський півострів з Італією по дну Середземного моря. Будівництво нового газопроводу довжиною 700 кілометрів потребуватиме інвестицій у розмірі від 2,5 до 3 млрд євро. Проект можуть здійснити вже за два роки.

Нагадаємо, деякі європейські країни вже відмовляються від російського газу. Зокрема, Польща достроково розірвала газовий договір з Росією.

Водночас Німеччина планує нові проекти в Африці, щоб зменшити залежність від російського газу.

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