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Германия планирует газовые проекты в Африке для отказа от российского топлива

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Берлин, Понедельник 23 мая 2022 10:29
Германия планирует газовые проекты в Африке для отказа от российского топлива Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Германия хочет активно развивать проекты в области газа и возобновляемых источников энергии с Сенегалом. Канцлер Олаф Шольц заявил об этом во время своей первой поездки в Африку на фоне российского вторжения в Украину и его влияния на энергетику и цены на продовольствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шольц начал трехдневный тур с Сенегала, запасы газа которого составляют миллиарды кубометров и который, как ожидается, станет крупнейшим производителем газа в регионе.

Германия стремится уменьшить свою сильную зависимость от газа из России после вторжения Кремля в Украину. Она инициировал переговоры с сенегальскими властями о добыче газа и сжиженного газа, сказал Шольц.

"Этот вопрос стоит интенсивного рассмотрения", - сказал он на пресс-конференции с президентом Сенегала Маки Саллом, добавив, что прогресс в переговорах отвечает общим интересам двух стран.

В пятницу представитель правительства Германии заявил, что Германия может помочь в разведке газового месторождения в Сенегале

Салл сказал, что Сенегал готов работать над поставками СПГ на европейский рынок. Он прогнозирует, что производство СПГ в Сенегале достигнет 2,5 млн тонн в следующем году и 10 млн тонн к 2030 году.

Германия пригласила Сенегал, который в настоящее время председательствует в Африканском союзе, и Южную Африку принять участие в саммите G7, который она проводит в июне, в качестве приглашенных стран. Обе страны воздержались при голосовании по резолюции ООН против вторжения России в Украину

Напомним, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).

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