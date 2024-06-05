Обов'язкова вимога. 17-річні українці мають повернутися з-за кордону до ТЦК: причина

Українські 17-річні юнаки, які перебувають за кордоном, мають повернутися до України та з'явитися в ТЦК та СП аби стати на військовий облік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.
"Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити", - пояснив Лазуткін.
При цьому на питання, чи можуть такі українці стати на військовий облік дистанційно - через мобільний додаток "Резерв+" чи все ж таки це зробити неможливо і потрібно саме з’явитися в ТЦК, речник Міноборони зазначив, що у вказаному додатку цього зробити не можна.
"Стати на облік треба в ТЦК і СП", - підсумував Лазуткін.
Додатково. Як раніше пояснювали в одному з обласних ТЦК та СП, це не означає, що таких юнаків мобілізують. Йдеться про постановку саме на облік.
Крім того, також військовозобов'язаним українцям, які наразі перебувають за кордоном та мають у застосунку "Резерв+" статус "У розшуку", теж необхідно повернутись до України та з'явитись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Нагадаємо, що в Україні з 18 травня запрацював новий комплексний закон про мобілізацію. Документом передбачено, що військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані протягом 60 днів в ТЦК, ЦНАПі чи через "Резерв+". У разі невиконання цієї вимоги на громадяни очікують штрафи, суми яких значно підвищили нещодавно.
Варто зауважити, що в Україні в умовах воєнного стану вимога щодо заборони виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років. Якщо такі особи не виключені з військового обліку або не мають на виїзд визначених законом підстав. Втім, якщо громадянин України перебуває за кордоном він також має оновити свої дані. Для таких категорій передбачено декілька шляхів. Зробити це можна через дистанційно електронною поштою, на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК, у якому перебуває на військовому обліку, або через електронний кабінет.
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