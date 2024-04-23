Які обмеження для чоловіків за кордоном в новому законі про мобілізацію: перелік
Українським чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном
призупинили надання консульських послуг. Тим часом у законі про мобілізацію, який набуде чинності вже в середині травня йдеться, що консульські послуги за кордоном можливі лише у разі оновлення військово-облікових даних, але виключення все ж є.
Про те, які обмеження та правила діятимуть для українських чоловіків за кордоном - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: закон про мобілізацію № 3633-IX опублікований у парламентській газеті "Голос України".
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Оновлення даних за кордоном
Згідно з новим законом про мобілізацію, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону уточнити свої облікові дані.
І у разі, якщо така особа перебуває за кордоном, вона може здійснити це трьома способами на вибір, а саме:
- дистанційно електронною поштою,
- на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК, у якому перебуває на військовому обліку,
- через електронний кабінет (зазначимо, що реєстрація в е-кабінеті військовозобов'язаного буде добровільною, але він буде доступний всім).
Крім того, у законі йдеться, що громадяни України, які зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, повинні будуть стати на військовий облік протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, що визначатиме особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.
Консульські послуги
У законі чітко прописано, що вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України під час воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані військового обліку у належний строк, здійснюється за умови одночасного їх оновлення.
Але є вийнятки, ці обмеження не застосовуються якщо мова йде про:
- оформлення посвідчення особи на повернення в Україну,
- вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства,
- вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.
Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
Військово-обліковий документ при перетині кордону
Також період дії воєнного стану українські чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх на вимогу уповноваженого представника районного (міського) ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
Нагадаємо, як сьогодні стало відомо, українці, які перебувають за кордоном, не можуть отримати готові документи у підрозділах Державного підприємства "Документ". Через технічні причини було призупинено їхню видачу.
Але паралельно в ЗМІ з'явилася інформація про припинення надання консульських послуг військовозобовʼязаним українським чоловікам за кордоном. На це вже відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що вчора доручив вжити заходів щодо відновлення "справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном". За його словами, наразі напрацьовується справедливий механізм.
Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Українці за кордоном не можуть отримати консульські послуги. Чому і що це означає".
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