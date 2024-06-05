Обязательное требование. 17-летние украинцы должны вернуться из-за границы в ТЦК: причина

"Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны встать на военный учет. Такое требование есть. И оно касается и тех, кто находится за границей. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это следует сделать", - объяснил Лазуткин.

При этом на вопрос, могут ли такие украинцы встать на военный учет дистанционно - через мобильное приложение "Резерв+" или все же это сделать невозможно и нужно именно явиться в ТЦК, спикер Минобороны отметил, что в указанном приложении этого сделать нельзя.

"Встать на учет нужно в ТЦК и СП", - подытожил Лазуткин.

Дополнительно. Как ранее объясняли в одном из областных ТЦК и СП, это не означает, что таких юношей мобилизуют. Речь идет о постановке именно на учет.

Кроме того, также военнообязанным украинцам, которые находятся за рубежом и имеют в приложении "Резерв+" статус "В розыске", тоже необходимо вернуться в Украину и явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.