Обов’язкова оцінка авто при продажу: хто повинен мати документ

В Україні з жовтня 2024 року продавці другого та наступних транспортних засобів зобов’язані надавати документ про оцінку або середньоринкову вартість автомобіля. Норма поширюється не лише на легкові авто, а й на вантажівки, автобуси та причепи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Оцінку можуть проводити лише суб’єкти оціночної діяльності з відповідними повноваженнями. Їхній перелік доступний на сайтах Фонду держмайна та Експертної служби МВС. Альтернативно можна користуватися даними про середньоринкову вартість, яку щомісяця публікує Мінекономіки.
Документ обов’язковий при нотаріальних діях і перереєстрації авто в сервісних центрах. МВС радить перевіряти актуальність інформації, щоб уникнути проблем і шахрайства при угодах.
У Головному сервісному центрі МВС пояснюють, що це рішення має зробити ринок транспорту прозорим та запобігти маніпуляціям із ціною, захищаючи інтереси покупців і продавців.
Деталі та консультації доступні за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках МВС у Facebook та Instagram.
Раніше РБК-Україна писало про ризики покупки вживаних авто: на вторинному ринку можна натрапити на підроблені документи, перебиті номери кузова або автомобілі в міжнародному розшуку. МВС радить проводити експертне дослідження у фахівців Експертної служби, що гарантує безпечну купівлю.
Також ми розповідали, що у 2025 році ціни на вживані авто в Україні можуть зрости на 10-23% через нову систему оподаткування другого, третього та наступних продажів. Фізичні особи повинні сплачувати ПДФО та військовий збір залежно від кількості угод. Нові правила торкнуться перекупників, власників авто за довіреністю та тих, хто продає кілька транспортних засобів на рік.