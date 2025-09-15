RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Обязательная оценка авто при продаже: кто должен иметь документ

Фото: Продажа автомобилей (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с октября 2024 года продавцы второго и последующих транспортных средств обязаны предоставлять документ об оценке или среднерыночной стоимости автомобиля. Норма распространяется не только на легковые авто, но и на грузовики, автобусы и прицепы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Оценку могут проводить только субъекты оценочной деятельности с соответствующими полномочиями. Их перечень доступен на сайтах Фонда госимущества и Экспертной службы МВД. Альтернативно можно пользоваться данными о среднерыночной стоимости, которую ежемесячно публикует Минэкономики.

Документ обязателен при нотариальных действиях и перерегистрации авто в сервисных центрах. МВД советует проверять актуальность информации, чтобы избежать проблем и мошенничества при сделках.

В Главном сервисном центре МВД объясняют, что это решение должно сделать рынок транспорта прозрачным и предотвратить манипуляции с ценой, защищая интересы покупателей и продавцов.

Детали и консультации доступны по телефону (044) 290-19-88 или на страницах МВД в Facebook и Instagram.

Ранее РБК-Украина писало о рисках покупки подержанных авто: на вторичном рынке можно наткнуться на поддельные документы, перебитые номера кузова или автомобили в международном розыске. МВД советует проводить экспертное исследование у специалистов Экспертной службы, что гарантирует безопасную покупку.

Также мы рассказывали, что в 2025 году цены на подержанные авто в Украине могут вырасти на 10-23% из-за новой системы налогообложения второй, третьей и последующих продаж. Физические лица должны платить НДФЛ и военный сбор в зависимости от количества сделок. Новые правила коснутся перекупщиков, владельцев авто по доверенности и тех, кто продает несколько транспортных средств в год.

Читайте РБК-Украина в Google News
вживане автоПродажа автомобилейАвтомобильный рынок