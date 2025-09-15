Обязательная оценка авто при продаже: кто должен иметь документ

Оценку могут проводить только субъекты оценочной деятельности с соответствующими полномочиями. Их перечень доступен на сайтах Фонда госимущества и Экспертной службы МВД. Альтернативно можно пользоваться данными о среднерыночной стоимости, которую ежемесячно публикует Минэкономики.

Документ обязателен при нотариальных действиях и перерегистрации авто в сервисных центрах. МВД советует проверять актуальность информации, чтобы избежать проблем и мошенничества при сделках.

В Главном сервисном центре МВД объясняют, что это решение должно сделать рынок транспорта прозрачным и предотвратить манипуляции с ценой, защищая интересы покупателей и продавцов.

Детали и консультации доступны по телефону (044) 290-19-88 или на страницах МВД в Facebook и Instagram.