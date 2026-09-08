Обов'язкова евакуація: які два села Дніпропетровської області залишаться "порожніми"

У Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію всього населення ще з двох сіл.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Ганжі у Facebook.
Очільник ОВА розповів, що обов'язкову евакуацію всього населення оголосили ще з двох сіл Слов'янської сільської громади - у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Йдеться про населені пункти:
"Зараз у цих населених пунктах залишаються 203 людини", - повідомив Ганжа.
Він нагадав також, що родини з дітьми евакуювали з цих сіл ще торік.
Тепер же звідти мають виїхати всі мешканці. Зробити це людям необхідно впродовж місяця.
Згідно з інформацією начальника Дніпропетровської ОВА, з виїздом місцевим мешканцям будуть допомагати:
Маршрути, за словами посадовця, "визначатимуть залежно від безпекової ситуації".
"Для евакуації використовуватимуть броньовані автомобілі", - наголосив він.
Ганжа повідомив, що спочатку людей (в межах евакуації) будуть доправляти до транзитних центрів.
Там вони отримають всю необхідну допомогу.
Посадовець зауважив також, що "тим, хто потребуватиме, допоможуть із розселенням".
"Закликаю мешканців не зволікати з евакуацією. Бережіть себе", - підсумував очільник Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області розширили примусову евакуацію родин із дітьми. Це торкнулося мешканців 23 населених пунктів із різних громад.
Крім того, ми розповідали, як всього лише за один день - 6 вересня - РФ 20 разів атакувала Дніпропетровську область (постраждали люди, були зафіксовані численні руйнування).
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