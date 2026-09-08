Обов'язкова евакуація: які два села Дніпропетровської області залишаться "порожніми"

Де саме оголосили обов'язкову евакуацію

Очільник ОВА розповів, що обов'язкову евакуацію всього населення оголосили ще з двох сіл Слов'янської сільської громади - у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Йдеться про населені пункти:

Зоряне;

Малїівське.

Скільки людей залишаються в цих селах

"Зараз у цих населених пунктах залишаються 203 людини", - повідомив Ганжа.

Він нагадав також, що родини з дітьми евакуювали з цих сіл ще торік.

Тепер же звідти мають виїхати всі мешканці. Зробити це людям необхідно впродовж місяця.

З двох сіл Слов'янської громади оголосили обов'язкову евакуація всього населення (інфографіка: facebook.com/Олександр-Ганжа)

Як будуть евакуювати місцевих мешканців

Згідно з інформацією начальника Дніпропетровської ОВА, з виїздом місцевим мешканцям будуть допомагати:

Національна поліція;

благодійники.

Маршрути, за словами посадовця, "визначатимуть залежно від безпекової ситуації".

"Для евакуації використовуватимуть броньовані автомобілі", - наголосив він.

Куди планують доправляти людей з цих сіл

Ганжа повідомив, що спочатку людей (в межах евакуації) будуть доправляти до транзитних центрів.

Там вони отримають всю необхідну допомогу.

Посадовець зауважив також, що "тим, хто потребуватиме, допоможуть із розселенням".

"Закликаю мешканців не зволікати з евакуацією. Бережіть себе", - підсумував очільник Дніпропетровської ОВА.