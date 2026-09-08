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Обязательная эвакуация: какие два села Днепропетровской области останутся "пустыми"

18:46 08.09.2026 Вт
2 мин
Из опасных мест людей будут вывозить на броневиках
aimg Ирина Костенко
Выехать в более безопасное место придется всем (фото иллюстративное: Getty Images)

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию всего населения еще из двух сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи в Facebook.

Где именно объявили обязательную эвакуацию

Глава ОВА рассказал, что обязательную эвакуацию всего населения объявили еще из двух сел Славянской сельской громады - в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Речь идет о населенных пунктах:

  • Звездное;
  • Малиевское.

Сколько людей остаются в этих селах

"Сейчас в этих населенных пунктах остаются 203 человека", - сообщил Ганжа.

Он напомнил также, что семьи с детьми эвакуировали из этих сел еще в прошлом году.

Теперь же оттуда должны выехать все жители. Сделать это людям необходимо в течение месяца.

Из двух сел Славянской громады объявили обязательную эвакуацию всего населения (инфографика: facebook.com/Александр-Ганжа)

Как будут эвакуировать местных жителей

Согласно информации начальника Днепропетровской ОВА, с выездом местным жителям будут помогать:

  • Национальная полиция;
  • благотворители.

Маршруты, по словам чиновника, "будут определять в зависимости от ситуации с безопасностью".

"Для эвакуации будут использовать бронированные автомобили", - подчеркнул он.

Куда планируют доставлять людей из этих сел

Ганжа сообщил, что сначала людей (в рамках эвакуации) будут доставлять в транзитные центры.

Там они получат всю необходимую помощь.

Чиновник отметил также, что "тем, кто будет нуждаться, помогут с расселением".

"Призываю жителей не медлить с эвакуацией. Берегите себя", - подытожил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми. Это коснулось жителей 23 населенных пунктов из разных громад.

Кроме того, мы рассказывали, как всего лишь за один день - 6 сентября - РФ 20 раз атаковала Днепропетровскую область (пострадали люди, были зафиксированы многочисленные разрушения).

Читайте также, есть ли дефицит продуктов в Днепропетровской области - что реально происходит в магазинах.

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