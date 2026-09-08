Обязательная эвакуация: какие два села Днепропетровской области останутся "пустыми"

Где именно объявили обязательную эвакуацию

Глава ОВА рассказал, что обязательную эвакуацию всего населения объявили еще из двух сел Славянской сельской громады - в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Речь идет о населенных пунктах:

Звездное;

Малиевское.

Сколько людей остаются в этих селах

"Сейчас в этих населенных пунктах остаются 203 человека", - сообщил Ганжа.

Он напомнил также, что семьи с детьми эвакуировали из этих сел еще в прошлом году.

Теперь же оттуда должны выехать все жители. Сделать это людям необходимо в течение месяца.

Из двух сел Славянской громады объявили обязательную эвакуацию всего населения (инфографика: facebook.com/Александр-Ганжа)

Как будут эвакуировать местных жителей

Согласно информации начальника Днепропетровской ОВА, с выездом местным жителям будут помогать:

Национальная полиция;

благотворители.

Маршруты, по словам чиновника, "будут определять в зависимости от ситуации с безопасностью".

"Для эвакуации будут использовать бронированные автомобили", - подчеркнул он.

Куда планируют доставлять людей из этих сел

Ганжа сообщил, что сначала людей (в рамках эвакуации) будут доставлять в транзитные центры.

Там они получат всю необходимую помощь.

Чиновник отметил также, что "тем, кто будет нуждаться, помогут с расселением".

"Призываю жителей не медлить с эвакуацией. Берегите себя", - подытожил глава Днепропетровской ОВА.