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Обострение ситуации у границ Украины - вызов для всего мира, - Рудик

Автор: РБК-Украина

Обострения у границ Украины - вызов не только для нас, но и для Европы и США. Украина является линией фронта между Россией и западным миром.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик в Facebook.

"Поэтому в их интересах (Запада, - ред.) этот фронт защищать. И мы должны максимально использовать эту возможность, чтобы показать, что Кремль это не только угроза для Украины, но и для Европы и всего мира", - заявила Рудик.

Но ни Украина, ни Европа, ни США не должны выполнять капризы России, добавляет лидер "Голоса".

"Это как с террористом: как только выполняешь какие-то его требования, он повышает ставки. Не надо прислушиваться к России, потому что тогда ситуация с безопасностью в Европе будет намного хуже", - отметила Рудик.

Вместе с тем по ее мнению, план урегулирования ситуации на Донбассе должен предусматривать:

  • разрешение бойцам на Востоке защищать себя и свои позиции: проводить разведку, вести контрснайперскую деятельность и отвечать на огонь противника без согласований с Киевом.
  • активную разведывательную работу, чтобы знать планы врага, что они пытаются сделать, и тогда принимать обоснованные решения.
  • выполнение оборонных закупок.
  • развертывание системы территориальной обороны.
  • активную дипломатическую работу, которая бы предусматривала не только политическую поддержку, но и оказание военной помощи, в том числе летального оружия сдерживания.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение России со стягиванием войск к украинской границе и эскалацией на Донбассе может вдохновить другие страны забрать соседние территории.

Тем временем отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проводят одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассПартия ГолосКира Рудик
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