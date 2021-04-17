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Загострення ситуації біля кордонів України - виклик для всього світу, - Рудик

Автор: РБК-Україна

Загострення біля кордонів України - виклик не тільки для нас, але й для Європи та США. Україна є лінією фронту між Росією і західним світом.

Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик у Facebook.

"Тому в їх інтересах (Заходу, - ред.) цей фронт захищати. І ми маємо максимально використати цю можливість, щоб показати, що Кремль це не тільки загроза для України, але й для Європи та всього світу", - заявила Рудик.

Але ні Україна, ні Європа, ні США не повинні зважати на забаганки Росії, додає лідер "Голосу".

"Це як із терористом: як тільки виконуєш якісь його вимоги, він підвищує ставки. Не треба дослухатися до Росії, бо тоді ситуація з безпекою в Європі буде набагато гіршою", - зауважила Рудик.

Разом з тим, на її думку, план врегулювання ситуації на Донбасі має передбачати:

  • дозвіл бійцям на Сході захищати себе та свої позиції: проводити розвідку, вести контрснайперську діяльність та відповідати на вогонь супротивника без погоджень з Києвом.
  • активну розвідувальну роботу, щоб знати плани ворога, що вони намагаються зробити, і тоді ухвалювати обґрунтовані рішення.
  • виконання оборонних закупівель.
  • розгортання системи територіальної оборони.
  • активну дипломатичну роботу, яка б передбачала не лише політичну підтримку, а й надання військової допомоги, зокрема летальної зброї стримування.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що поведінка Росії зі стягуванням військ до українського кордону і ескалацією на Донбасі може надихнути інші країни забрати сусідні території.

Тим часом загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проводять одиночні й спільні залікові артилерійські стрільби по надводних і повітряних цілях.

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Новини України Російська ФедераціяДонбасПартія ГолосКіра Рудик
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