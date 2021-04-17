Загострення ситуації біля кордонів України - виклик для всього світу, - Рудик

"Тому в їх інтересах (Заходу, - ред.) цей фронт захищати. І ми маємо максимально використати цю можливість, щоб показати, що Кремль це не тільки загроза для України, але й для Європи та всього світу", - заявила Рудик.

Але ні Україна, ні Європа, ні США не повинні зважати на забаганки Росії, додає лідер "Голосу".

"Це як із терористом: як тільки виконуєш якісь його вимоги, він підвищує ставки. Не треба дослухатися до Росії, бо тоді ситуація з безпекою в Європі буде набагато гіршою", - зауважила Рудик.

Разом з тим, на її думку, план врегулювання ситуації на Донбасі має передбачати: