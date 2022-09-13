Обострение между Арменией и Азербайджаном. В МИД Украины отреагировали на ситуацию

В МИД Украины отреагировали на военное обострение между Арменией и Азербайджаном. Там призвали стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении. Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ", - сказал он.
Также Николенко вспомнил о роли России в урегулировании этого конфликта.
"Отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства", - отметил спикер.
Кроме того, МИД Украины призывает украинцев пока воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится в регионе - избегать мест военной активности.
Напомним, на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября вновь обострилась ситуация. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.
Так, армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину. После он созвал Совбез, в ходе которого одобрили решение просить помощи у России и ОДКБ.
При этом в Азербайджане утверждают, что ответственность за эскалацию конфликта "лежит на военно-политическом руководстве Армении".