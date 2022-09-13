Загострення між Вірменією та Азербайджаном. У МЗС України відреагували на ситуацію

"Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії. Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема, поваги суверенітету і територіальної цілісності держав в межах їх міжнародно визнаних кордонів", - сказав він.

Також Ніколенко згадав про роль Росії у врегулюванні цього конфлікту.

"Відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль і зусиль з підтримання миру з боку Російської Федерації, яка в черговий раз демонструє нездатність виконувати взяті зобов'язання", - зазначив спікер.

Крім того, МЗС України закликає українців поки утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності.