Загострення між Вірменією та Азербайджаном. У МЗС України відреагували на ситуацію

У МЗС України відреагували на військове загострення між Вірменією та Азербайджаном. Там закликали сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
"Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії. Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема, поваги суверенітету і територіальної цілісності держав в межах їх міжнародно визнаних кордонів", - сказав він.
Також Ніколенко згадав про роль Росії у врегулюванні цього конфлікту.
"Відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль і зусиль з підтримання миру з боку Російської Федерації, яка в черговий раз демонструє нездатність виконувати взяті зобов'язання", - зазначив спікер.
Крім того, МЗС України закликає українців поки утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності.
Нагадаємо, на кордоні Азербайджану і Вірменії в ніч на 13 вересня знову загострилася ситуація. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.
Так, вірменський прем'єр Нікол Пашинян практично відразу подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. Після він скликав Радбез, в ході якого схвалили рішення просити допомоги у Росії і ОДКБ.
При цьому в Азербайджані стверджують, що відповідальність за ескалацію конфлікту "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".