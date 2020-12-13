Обострение в Карабахе: Азербайджан заявил о контртеррористической операции

Силы Службы госбезопасности Азербайджана заявили о проведении "вынужденной антитеррористической операции" в окрестностях поселка Гадрут в Нагорном Карабахе. Ее провели для вывода армянских отрядов.

Об этом гласит совместное заявление ведомства и Минобороны республики.

В нем отмечается, что после подписания соглашения о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды.

Армения обратилась к командованию миротворческого контингента России для помощи в выводе этих отрядов.

"Российские миротворцы обращались к спрятавшимся в лесах армянским вооруженным отрядам, заявляли о том, что приняты все необходимые меры для их эвакуации... Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции", - указано в сообщении.

В СГБ подчеркивают, что эти отряды совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц.

"В результате погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию", - подчеркивается в заявлении.

Баку также призвал Ереван обеспечить исполнение пунктов совместного заявления о прекращении огня в Карабахе.

Напомним, главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу провели переговоры на фоне обострения в Нагорном Карабахе.

Как писало РБК-Украина, президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента. Он заявил о нарушении азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе.

Так, 12 декабря Минобороны России подтвердило факт нарушения перемирия в Нагорном Карабахе, о котором ранее заявляли в Армении. Инцидент произошел 11 декабря около 20:40 в районе Гадрута.

Азербайджан же заявил, что не нарушал режим перемирия в регионе.