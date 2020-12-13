Главы Минобороны Армении и России провели переговоры на фоне обострения в Карабахе

Фото: Сергей Шойгу (kremlin.ru)

Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу провели переговоры на фоне обострения в Нагорном Карабахе. В армянском оборонном ведомстве заявили о провокации вооруженных сил Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

"Министерство обороны республики Армения решительно осуждает провокацию вооруженных сил Азербайджана. Нынешняя ситуация... ставит под угрозу хрупкий мир", - указано в сообщении.

Отмечается, что Арутюнян находится с рабочим визитом в России.

"Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации министр обороны РА Вагаршак Арутюнян также обсудил этот вопрос во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу", - проинформировали в армянском министерстве.

Также указано, что в настоящий момент в Гадрутском районе между военнослужащими Армении, России и Азербайджана идут переговоры по урегулированию ситуации и возвращению сторон на прежние позиции.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента. Он заявил о нарушении азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе.

Как писало РБК-Украина, 12 декабря Министерство обороны России подтвердило факт нарушения перемирия в Нагорном Карабахе, о котором ранее заявляли в Армении. Инцидент произошел 11 декабря около 20:40 в районе Гадрута.

Азербайджан же заявил, что не нарушал режим перемирия в Нагорном Карабахе.

Так, 10 декабря в столице Азербайджана Баку состоялся военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. На нем присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.