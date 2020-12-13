Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію

Сили Служби держбезпеки Азербайджану заявили про проведення "вимушеної антитерористичної операції" в околицях селища Гадрут у Нагірному Карабасі. Її провели для виведення вірменських загонів.

Про це свідчить спільна заява відомства і Міноборони республіки.

У ній наголошується, що після підписання угоди про припинення вогню у лісах на північний захід від селища Гадрут залишилися вірменські збройні загони.

Вірменія звернулася до командування миротворчого контингенту Росії для допомоги у виведенні цих загонів.

"Російські миротворці зверталися до вірменських збройних загонів, що сховалися у лісах, заявляли про те, що вжито всіх необхідних заходів для їх евакуації... Вони не покинули територію, а, навпаки, створили бойові позиції", - зазначено в повідомленні.

У СДБ підкреслюють, що ці загони здійснили кілька диверсій щодо азербайджанських військових і цивільних осіб.

"В результаті загинули чотири і були поранені двоє військовослужбовців, а також поранений один цивільний. Служба державної безпеки Азербайджану була змушена провести антитерористичну операцію", - підкреслюється у заяві.

Баку також закликав Єреван забезпечити виконання пунктів спільної заяви про припинення вогню у Карабасі.

Нагадаємо, глави Міноборони Вірменії та Росії Вагаршак Арутюнян і Сергій Шойгу провели переговори на тлі загострення у Нагірному Карабасі.

Як писало РБК-Україна, президент Вірменії Армен Саркісян вимагає скликати позачергове засідання парламенту. Він заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир'я у Нагірному Карабасі.

Так, 12 грудня Міноборони Росії підтвердило факт порушення перемир'я у Нагірному Карабасі, про який раніше заявляли в Вірменії. Інцидент стався 11 грудня близько 20:40 в районі Гадруту.

Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир'я у регіоні.