Обострение на Донбассе: Зеленский попросил "нормандскую четверку" о помощи

Зеленский призвал сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на Донбассе, который нарушается пророссийскими боевиками.

"Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - заявил он.

Позже Зеленский в Telegram сообщил, что поручил украинской делегации в Трехсторонней контактной группе инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности. Также он поручил "срочно" обсудить обострение на Донбассе на уровне советников лидеров нормандского формата.

"В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "нормандской четверки"", - заявил он.

В "нормандскую четверку", кроме Зеленского, входят лидеры России, Франции и Германии.

Напомним, сегодня днем оккупанты из минометов и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил возле Шумов. В результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения. После этого глава государства начал консультации с лидерами "Нормандии".