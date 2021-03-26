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Загострення на Донбасі: Зеленський попросив "нормандську четвірку" про допомогу

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів "нормандської четвірки" після загострення на Донбасі. Закликав допомогти з вирішенням конфлікту.

Про це глава держави написав у Twitter.

Зеленський закликав зробити все можливе для збереження режиму припинення вогню на Донбасі, який порушується проросійськими бойовиками.

"Ціна війни - життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів "нормандської четвірки" та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню", - заявив він.

До "нормандської четвірки", крім Зеленського, входять лідери Росії, Франції та Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти з мінометів та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє - отримали поранення. Після цього глава держави розпочав консультації з лідерами "Нормандії".

Через сьогоднішній обстріл на Донбасі українська сторона в Тристоронній контактній групі скликала термінове засідання підгрупи з безпеки. Якщо Росія дасть свою згоду, то засідання відбудеться 27 березня.

На загострення на Донбасі вже відреагували в посольстві Британії. Британський посол Мелінда Сімонс закликала Росію забезпечити режим "тиші".

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасНормандська четвірка
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