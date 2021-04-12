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Обострение на Донбассе: комитет просит заслушать министра обороны в Раде

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий просит заслушать министра обороны Андрея Тарана в парламенте. В комитете заявляют о наращивании военной техники со стороны Российской Федерации.

Об этом в ходе заседания согласительного совета заявил глава комитета Дмитрий Лубинец.

"Мы (члены комитета, - ред.) постоянно на связи с жителями, которые проживают на временно оккупированных территориях. Все сообщают о наращивании военной техники со стороны Российской Федерации. Возможно было бы на этой неделе заслушать министра обороны", - заявил парламентарий.

По его словам, глава МОУ может более подробно описать ситуацию, чем начальник Генерального штаба, которого уже заслушали в парламенте.

"Действительно, чтобы он (Таран, - ред.) рассказал, что происходит (на Донбассе, - ред.). Мы заслушали Хомчака, но Хомчак не влияет ни на оборонные закупки, ни на общие тенденции, которые происходят в Вооруженных силах Украины. От комитета мы просим рассмотреть возможность заслушать министра обороны", - подчеркнул нардеп.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал о возможности проведения закрытого заседания парламента для заслушивания руководства Генерального штаба. Для его проведения народные депутаты должны собрать 150 голосов.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании парламента 30 марта начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал подробности гибели украинских военных на Донбассе 26 марта.

Так, после гибели украинских военных президент Владимир Зеленский констатировал эскалацию на Донбассе.

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