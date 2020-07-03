Обострение на Донбассе: боевики выпустили 220 мин по позициям ООС

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупанты 12 раз нарушили режим "тишины"

С начала текущих суток, 3 июня, ситуация на Донбассе обострилась. Боевики выпустили в сторону украинских позиций более 220 мин и снарядов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оккупанты с начала дня 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На рассвете боевики открыли огонь по позициям в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности вблизи Новотошковского вражеские формирования применили артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы и ручные противотанковые гранатометы. Также запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм оккупанты использовали неподалеку от Пивденного, Зализного, Шумел, Орехово и Хутора Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ООС недалеко от Водяного из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки.

На подступах к Каменке и Старогнатовке противник применил по украинским оборонных укреплениях гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"По имеющейся информации сегодня в рядах Объединенных сил потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

На участках разведения режим "тишины" придерживался.

Напомним, в результате обстрела боевиками 3 июля населенного пункта Зайцево погибла 80-летняя местная жительница.

Кроме того, 2 июля боевики десять раз нарушили "тишину", ранен военный.

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Автор: РБК-Украина