Боевики ночью обстреливали позиции ООС на Донбассе из минометов и артиллерии

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

С начала 3 июля потерь среди украинских нет

Вчера, 2 июля, оккупационные силы 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранив при этом украинского военного. С начала 3 июля наемники уже 7 раз открывали огонь по украинским позициям.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Сегодня вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Хутора Вольного, Пивденного, Авдеевки, Каменки и Водяного. Оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, боевики открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток потерь среди подразделений Объединенных сил не зафиксировано. Вчера украинским военным удалось ранить одного российского наемника.

Напомним, вчера украинский военный получил ранения во время вражеского обстрела в районе Невельского.

Еще одного украинского военного ранили на Донбассе в среду, 1 июля.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали факт обустройства позиций боевиков на участке разведения сил на Донбассе.

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Автор: Дмитрий Левицкий