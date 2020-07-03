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На Донбассе из-за обстрелов боевиков погибла женщина

Новости » Происшествия     03.07.2020 - 09:01
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погибла женщина
Фото: минометный обстрел (5.ua)

Погибла 80-летняя жительница Зайцевого

Сегодня, 3 июля, российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Зайцевое. В результате минометного ведения огня погибла местная жительница.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как сообщается, боевики в утреннее время открыли огонь из минометов калибра 82-мм по мирному населению. В результате чего погибла 80-летняя жительница Зайцевого.

В штабе отмечают, что оккупанты в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей.

Напомним, с начала 3 июля наемники уже 7 раз открывали огонь по украинским позициям.

Также вчера сообщалось, что украинский военный получил ранения во время вражеского обстрела в районе Невельского.

Кроме того, на выходных боевики целенаправленно обстреляли жилые дома мирных жителей Донбасса.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Донбасснаселение
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