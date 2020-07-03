Загострення на Донбасі: бойовики випустили 220 мін по позиціях ООС

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Окупанти 12 разів порушили режим "тиші"

З початку поточної доби, 3 червня, ситуація на Донбасі загострилася. Бойовики випустили в бік українських позицій понад 220 мін і снарядів.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Окупанти з початку дня 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

На світанку бойовики відкрили вогонь по позиціях в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема поблизу Новотошковского ворожі формування застосували артилерійські системи калібру 122 мм, 120-мм міномети і ручні протитанкові гранатомети. Також заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм окупанти використовували неподалік від Південного, Залізного, Шумів, Оріхове і Хутора Вільний.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли позиції ООС недалеко від Водяного з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також обстріли були зафіксовані поблизу Авдіївки.

На підступах до Кам'янки і Старогнатівки противник застосував по українських оборонних укріпленнях гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

"За наявною інформацією сьогодні в лавах Об'єднаних сил втрат внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення режим "тиші" дотримувався.

Нагадаємо, в результаті обстрілу бойовиками 3 липня населеного пункту Зайцеве загинула 80-річна місцева мешканка.

Крім того, 2 липня бойовики десять разів порушили "тишу", поранений військовий.

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Автор: РБК-Україна