Обострение на Донбассе: боевики нарушили перемирие 14 раз, ранены двое военных

С начала суток 2 апреля на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие обстрелов ранены двое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины .

Так, недалеко от населенного пункта Золотое-4 российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Светлодарска и Новотошковска использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

Кроме того, вблизи Пищевика, Красногоровки и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное - из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали противотанковые гранатометы.

"В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.