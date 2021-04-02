Обострение на Донбассе: боевики нарушили перемирие 14 раз, ранены двое военных
С начала суток 2 апреля на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие обстрелов ранены двое украинских военных.
Так, недалеко от населенного пункта Золотое-4 российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Светлодарска и Новотошковска использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.
Кроме того, вблизи Пищевика, Красногоровки и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное - из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали противотанковые гранатометы.
"В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Донбассе умер украинский боец. На данный момент обстоятельства его смерти уточняются.
Напомним, по состоянию на 12:00 сообщалось, что в результате обстрелов получил ранения один украинский военный.