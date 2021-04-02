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Обострение на Донбассе: боевики нарушили перемирие 14 раз, ранены двое военных

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 18:35
Обострение на Донбассе: боевики нарушили перемирие 14 раз, ранены двое военных Фото: вооруженные силы РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

С начала суток 2 апреля на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие обстрелов ранены двое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Так, недалеко от населенного пункта Золотое-4 российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Светлодарска и Новотошковска использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

Кроме того, вблизи Пищевика, Красногоровки и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное - из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали противотанковые гранатометы.

"В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе умер украинский боец. На данный момент обстоятельства его смерти уточняются.

Напомним, по состоянию на 12:00 сообщалось, что в результате обстрелов получил ранения один украинский военный.

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