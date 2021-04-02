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Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС

Новина українською → Гнутово, Пятница 02 апреля 2021 14:31
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС Фото: на Донбассе ранен боец ООС (mil gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики на Донбассе, по состоянию на 12:00, семь раз нарушили режим "тишины". В результате обстрелов получил ранение украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На Луганском направлении у населенного пункта Новотошковское боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, сообщают в Минобороны.

На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик обстреливали позиции и ООС из минометов 120-го калибра, также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение. Защитнику оперативно оказали помощь", - говорится в сообщении.

Ранее украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к любым провокациям.

Кроме того, у президента России Владимира Путина ответили, что перемещение войск российской территорией не должно беспокоить соседние страны.

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Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
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