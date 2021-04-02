На Донбассе умер украинский боец, обстоятельства уточняются

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе умер украинский боец. На данный момент обстоятельства его смерти уточняются.

Об этом говорится в сообщении на сайте Винницкой ОГА.

Сообщается, что умер солдат Алексей Саенко 2000 года рождения, родом из села Сподахи Винницкого района. Призывался на срочную службу в июне 2020 года, позже подписал контракт. "Обстоятельства смерти уточняются. У бойца остались отец и мать, а также брат-близнец и сестра", - говорится в сообщении.