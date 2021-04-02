Загострення на Донбасі: бойовики порушили перемир'я 14 разів, поранені двоє військових
З початку доби 2 квітня на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.
Так, неподалік населеного пункту Золоте-4 російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Світлодарська та Новотошківського використали великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.
Крім того, поблизу Пищевика, Красногорівки та Гнутово противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне - з протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали протитанкові гранатомети.
"Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.
Нагадаємо, станом на 12:00 повідомлялося, що в результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.