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Загострення на Донбасі: бойовики порушили перемир'я 14 разів, поранені двоє військових

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 18:35
Загострення на Донбасі: бойовики порушили перемир'я 14 разів, поранені двоє військових Фото: збройні сили РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

З початку доби 2 квітня на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

Так, неподалік населеного пункту Золоте-4 російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Світлодарська та Новотошківського використали великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

Крім того, поблизу Пищевика, Красногорівки та Гнутово противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне - з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали протитанкові гранатомети.

"Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.

Нагадаємо, станом на 12:00 повідомлялося, що в результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.

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