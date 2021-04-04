Обострение на Донбассе: боевики 10 раз обстреляли позиции ООС, есть погибший

За минувшие сутки боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец подорвался на мине, он погиб.

Возле населенного пункта Пески боевики стреляли из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку от поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

За прошедшие сутки недалеко от населенного пункта Шумы подорвался на мине боец ООС. Он погиб. С начала суток обстрелов боевиков на фронте не было.