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Обострение на Донбассе: боевики 10 раз обстреляли позиции ООС, есть погибший

Новина українською → Пески, Воскресенье 04 апреля 2021 08:31
Обострение на Донбассе: боевики 10 раз обстреляли позиции ООС, есть погибший Фото: на Донбассе погиб украинский военный (mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

За минувшие сутки боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец подорвался на мине, он погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Возле населенного пункта Пески боевики стреляли из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку от поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

За прошедшие сутки недалеко от населенного пункта Шумы подорвался на мине боец ООС. Он погиб. С начала суток обстрелов боевиков на фронте не было.

Напомним, 2 апреля оккупанты более 20 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов пострадали двое военных и гражданский.

Как рассказали в штабе ООС, гражданский пострадал в результате попадания мины боевиков в его дом. Раненого госпитализировали в местную больницу.

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