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Мина попала в дом: подробности ранения гражданского на Донбассе

Новина українською → Красногоровка, Пятница 02 апреля 2021 20:15
Мина попала в дом: подробности ранения гражданского на Донбассе Фото: боевики обстреляли гражданских на Донбассе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики 2 апреля обстреляли из минометов 120-го калибра позиции украинских военных вблизи Красногоровки. Одна мина попала в жилой дом, в результате чего местный житель получил ранения.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Мужчина 1962 года рождения, как рассказали в штабе, получил осколочное ранение. Пострадавшего доставили в травматологическое отделения Марьинской ЦРБ города Курахово.

"Состояние здоровья раненого жителя удовлетворительное, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь", - добавили в командовании.

Украинская сторона уже уведомила об этом инциденте представителей ОБСЕ.

"Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение свойственно исключительно оккупационным войскам", - отметили в штабе ООС.

Фото: последствия вражеского обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, с начала 2 апреля оккупанты 14 раз нарушали режим "тишины" на Донбассе. В результате вражеских обстрелов пострадали двое военных и гражданский.

Добавим, сегодня на Донбассе умер украинский боец. Сейчас обстоятельства его смерти уточняются.

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