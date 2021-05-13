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Обострение на Ближнем Востоке: в Раде призвали принять меры для деэскалации насилия

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Ближний Восток, Четверг 13 мая 2021 12:14
Обострение на Ближнем Востоке: в Раде призвали принять меры для деэскалации насилия Фото: в Раде призвали принять меры для деэскалации конфликта Израиля и Палестины (twitter.com paldf3)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде прокомментировали обострение на Ближнем Востоке. Члены группы дружбы Украина - Израиль призывают принять все возможные меры для деэскалации насилия.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"В Украине с глубоким беспокойством наблюдают за продолжающимся последние дни обострением палестино-израильского противостояния, которое уже привело к многочисленным человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля, а также удары ЦАХАЛа в ответ продолжаются уже третьи сутки", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Украина, которая также страдает от вооруженного конфликта, развязанного Россией, как никто понимает боль от человеческих потерь и разрушений.

"Признавая право Израиля на самооборону, мы призываем безотлагательно принять все возможные меры для деэскалации насилия. Нет ничего важнее жизни человека, поэтому стоит приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и предупредить новые жертвы среди гражданского населения", - указано в заявлении нардепов.

Напомним, в ходе конфликта Израиля и Палестины была атакована еще одна группа бойцов ХАМАС на границе с сектором Газа. Израильская армия отчиталась о поражении цели.

Накануне пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хайят заявил, что его страна надеется, что конфликт с палестинскими группировками, который в последние дни начал обостряться, удастся урегулировать.

До этого сообщалось, что израильская система противоракетной обороны "Железный купол" нейтрализовала около 90% всех запущенных ракет с территории сектора Газа.

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