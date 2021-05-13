Обострение на Ближнем Востоке: в Раде призвали принять меры для деэскалации насилия

В Верховной раде прокомментировали обострение на Ближнем Востоке. Члены группы дружбы Украина - Израиль призывают принять все возможные меры для деэскалации насилия.

"В Украине с глубоким беспокойством наблюдают за продолжающимся последние дни обострением палестино-израильского противостояния, которое уже привело к многочисленным человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля, а также удары ЦАХАЛа в ответ продолжаются уже третьи сутки", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Украина, которая также страдает от вооруженного конфликта, развязанного Россией, как никто понимает боль от человеческих потерь и разрушений.

"Признавая право Израиля на самооборону, мы призываем безотлагательно принять все возможные меры для деэскалации насилия. Нет ничего важнее жизни человека, поэтому стоит приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и предупредить новые жертвы среди гражданского населения", - указано в заявлении нардепов.