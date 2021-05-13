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Израиль атаковал еще одну группу бойцов ХАМАС на границе с сектором Газа

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Сектор Газа, Четверг 13 мая 2021 11:54
Израиль атаковал еще одну группу бойцов ХАМАС на границе с сектором Газа Фото: Армия обороны Израиля атаковала ХАМАС (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В ходе конфликта Израиля и Палестины была атакована еще одна группа бойцов ХАМАС на границе с сектором Газа. Израильская армия отчиталась о поражении цели.

Об этом пишет newsru.co.il.

Сообщается, что возле границы сектора Газа израильские военные атаковали еще группу бойцов ХАМАС. По данным Армии обороны Израиля, эта группа готовилась к обстрелу целей на израильской территории с помощью противотанковых ракет.

Также сообщается, что зафиксировано попадание по цели.

Напомним, накануне пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что его страна надеется, что конфликт с палестинскими группировками, который в последние дни начал обостряться, удастся урегулировать.

До этого сообщалось, что израильская система противоракетной обороны "Железный купол" нейтрализовала около 90% всех запущенных ракет с территории сектора Газа. А в результате ответных мер были ликвидированы около 30 бойцов ХАМАС.

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