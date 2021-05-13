Загострення на Близькому Сході: у Раді закликали вжити заходів для деескалації насильства
У Верховній раді прокоментували загострення на Близькому Сході. Члени групи дружби Україна - Ізраїль закликають вжити усіх можливих заходів для деескалації насильства.
"В Україні з глибоким занепокоєнням спостерігають за триваючим останніми днями загостренням палестино-ізраїльського протистояння, яке вже призвело до численних людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю, а також удари ЦАХАЛу у відповідь тривають вже третю добу", - сказано у повідомленні.
Підкреслюється, що Україна, яка також потерпає від збройного конфлікту, розв’язаного Росією, як ніхто розуміє біль від людських втрат і руйнувань.
"Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, ми закликаємо невідкладно вжити усіх можливих заходів для деескалації насильства. Немає нічого важливішого за життя людини, тому варто докласти всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття і попередити нові жертви серед цивільного населення", - вказано у заяві нардепів.
Нагадаємо, у ході конфлікту Ізраїлю і Палестини було атаковано ще одну групу бійців ХАМАС на кордоні з сектором Газа. Ізраїльська армія відзвітувала про ураження цілі.
Напередодні прес-секретар МЗС Ізраїлю Ліор Хаят заявив, що його країна сподівається, що конфлікт з палестинськими угрупованнями, який в останні дні почав загострюватися, вдасться врегулювати.
До цього повідомлялося, що ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" нейтралізувала близько 90% всіх запущених ракет з території сектора Газа.