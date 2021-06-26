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Обострение в Афганистане: тысячи мирных жителей покинули дома

Автор: Даша Харченко

В Афганистане тысячи местных жителей переместили из своих домов из-за конфликта между правительственными войсками и террористической группировкой "Талибан" за город Кундуз. Боевики уже захватили районы вокруг города.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Директор департамента беженцев и репатриации Кундуза Гулам Сакхи Расули сообщил, что около 5000 семей были перемещены в результате боевых действий. Он добавил, что тысячи семей бежали из провинции.

Боевики уже захватили районы вокруг города, который за последние годы по меньшей мере дважды попадал под их контроль.

Ранее сообщалось, что США планирует эвакуировать из Афганистана местных жителей, сотрудничавших с американскими военными. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Напомним, что президент США Байден пообещал партнерство и поддержку Афганистану. Но вывод войск все же состоится.

Ранее сообщалось, что США оставят 650 военных в Афганистане после вывода войск.

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Афганистан