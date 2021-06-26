Загострення в Афганістані: тисячі мирних жителів покинули домівки

В Афганістані тисячі місцевих жителів перемістили зі своїх домівок через конфлікт між урядовими військами та терористичним угрупованням "Талібан" за місто Кундуз. Бойовики вже захопили райони навколо міста.

Про це повідомляє Радіо Свобода .

Директор Департаменту біженців та репатріації Кундуза Гулам Сакхі Расулі повідомив, що близько 5000 сімей були переміщені в результаті бойових дій. ВІн додав, що тисячі сімей втекли з провінції.

Бойовики вже захопили райони навколо міста, яке за останні роки щонайменше двічі потрапляло під їхній контроль.