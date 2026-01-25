ua en ru
Нд, 25 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Федоров призначив "Флеша" радником: Україна посилює РЕБ і зв’язок на фронті

Україна, Неділя 25 січня 2026 14:20
UA EN RU
Федоров призначив "Флеша" радником: Україна посилює РЕБ і зв’язок на фронті Фото: Федоров призначив "Флеша" радником (t.me/zedigital)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про посилення технологічного блоку оборони та призначення Сергія Бескрестнова (позивний "Флеш") радником з технологічних напрямів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Федорова у Telegram.

За словами Федорова, у сучасній технологічній війні ключову роль відіграє розуміння інновацій, прогнозування дій противника та створення рішень, здатних змінювати ситуацію на полі бою.

"Посилюємо цей напрям людьми, які вже довели свою ефективність. Флеш - один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБ і аналізу рішень ворога", - зазначив міністр.

Фокус - РЕБ, зв’язок і боротьба з БпЛА

Федоров наголосив, що експертиза Бескрестнова охоплює радіозв’язок, системи радіоелектронної боротьби та розвідку. Саме він одним із перших публічно повідомив про використання Росією FPV-дронів із машинним зором та реактивних "Шахедів".

Наразі головний фокус нового радника - розробка системних рішень для протидії ударним і розвідувальним безпілотникам РФ, зменшення ефективності ворожих атак і захист українських військових.

"Розвиток РЕБ критично важливий - у війні виграє той, хто швидше адаптується", - підкреслив Федоров.

Сам Бескрестнов також відреагував на призначення, заявив, що сподівається досягти значних покращень на фронті.

"До мене надходить найрізноманітніша інформація з перших рук. За горизонтальними зв'язками я давно працюю з усіма відомствами і структурами. Моє коло спілкування – це найрозумніші і найтолковіші люди країни, як серед військових і силовиків, так і серед розробників і виробників", - написав він.

Інші технологічні напрями роботи

Паралельно Сергій Бескрестнов працюватиме й над іншими ключовими напрямами оборони, зокрема:

  • роботою з трофейною технікою ворога - аналізом, логістикою та вивченням рішень противника для перетворення цього досвіду на перевагу ЗСУ;
  • експертною оцінкою нових військових розробок - відбором не концепцій "на папері", а рішень, які вже довели ефективність у бойових умовах.

"Сьогодні війна - це математика, технології та швидкість ухвалення рішень. Ми маємо не просто реагувати, а будувати систему, яка постійно навчається й стає сильнішою", - підкреслив Федоров.

Раніше ми писали, що український волонтер Сергій Стерненко отримав посаду радника міністра оборони. Він займатиметься сферою підвищення використання дронів на фронті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров Війна в Україні Дрони
Новини
Вільнюс може стати хабом для експорту зброї в Україну
Вільнюс може стати хабом для експорту зброї в Україну
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла