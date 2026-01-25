Федоров призначив "Флеша" радником: Україна посилює РЕБ і зв’язок на фронті

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про посилення технологічного блоку оборони та призначення Сергія Бескрестнова (позивний "Флеш") радником з технологічних напрямів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Федорова у Telegram.

За словами Федорова, у сучасній технологічній війні ключову роль відіграє розуміння інновацій, прогнозування дій противника та створення рішень, здатних змінювати ситуацію на полі бою.

"Посилюємо цей напрям людьми, які вже довели свою ефективність. Флеш - один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБ і аналізу рішень ворога", - зазначив міністр.

Фокус - РЕБ, зв’язок і боротьба з БпЛА

Федоров наголосив, що експертиза Бескрестнова охоплює радіозв’язок, системи радіоелектронної боротьби та розвідку. Саме він одним із перших публічно повідомив про використання Росією FPV-дронів із машинним зором та реактивних "Шахедів".

Наразі головний фокус нового радника - розробка системних рішень для протидії ударним і розвідувальним безпілотникам РФ, зменшення ефективності ворожих атак і захист українських військових.

"Розвиток РЕБ критично важливий - у війні виграє той, хто швидше адаптується", - підкреслив Федоров.

Сам Бескрестнов також відреагував на призначення, заявив, що сподівається досягти значних покращень на фронті.

"До мене надходить найрізноманітніша інформація з перших рук. За горизонтальними зв'язками я давно працюю з усіма відомствами і структурами. Моє коло спілкування – це найрозумніші і найтолковіші люди країни, як серед військових і силовиків, так і серед розробників і виробників", - написав він.

Інші технологічні напрями роботи

Паралельно Сергій Бескрестнов працюватиме й над іншими ключовими напрямами оборони, зокрема:

роботою з трофейною технікою ворога - аналізом, логістикою та вивченням рішень противника для перетворення цього досвіду на перевагу ЗСУ;

експертною оцінкою нових військових розробок - відбором не концепцій "на папері", а рішень, які вже довели ефективність у бойових умовах.

"Сьогодні війна - це математика, технології та швидкість ухвалення рішень. Ми маємо не просто реагувати, а будувати систему, яка постійно навчається й стає сильнішою", - підкреслив Федоров.