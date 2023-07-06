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Оборонці Маріуполя та Бахмуту. Україна повернула з російського полону понад 40 захисників

Фото: Україна повернула понад 40 захисників (t.me/ermaka2022)
Автор: Каріна Левицька

В рамках обміну полоненими з Росією Україна змогла повернути додому більш як 40 наших військових. Йдеться про оборонців Маріуполя та бійців з Бахмутського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Сьогодні маємо також і гарні новини. Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних", - повідомив Єрмак.

За його словами, серед звільнених є двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків", - додав глава ОП.

Обмін полоненими з Росією

Єдині переговори, які Україна веде з Росією, стосуються обміну полоненими.

У квітні керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату.

Тим часом у Координаційному штабі вважають, що можливість обміну "всіх на всіх" значно зросла у порівнянні з тим, що було три місяці назад.

Зазначимо, що останній обмін полоненими між Україною та РФ пройшов 6 травня, коли додому повернулись 45 бійців полку "Азов".

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України