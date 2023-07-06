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Защитники Мариуполя и Бахмута. Украина вернула из российского плена более 40 защитников

Фото: Украина вернула более 40 защитников (t.me/ermaka2022)
Автор: Карина Левицкая

В рамках обмена пленными с Россией Украина смогла вернуть домой более 40 наших военных. Речь идет об защитниках Мариуполя и бойцах из Бахмутского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Сегодня есть также и хорошие новости. Нам удалось вернуть из плена домой 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и двух гражданских", - сообщил Ермак.

По его словам, среди уволенных двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терроборонец из Херсона.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины. Также военных из Донецкого, включая Бахмут, Запорожское и Харьковское направления", - добавил глава ОП.

Обмен пленными с Россией

Единственные переговоры, которые Украина ведет с Россией, касаются обмена пленными.

В апреле руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что стороны обсуждают возможность обмена пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату.

Между тем, в Координационном штабе считают, что возможность обмена "всех на всех" значительно возросла по сравнению с тем, что было три месяца назад.

Отметим, последний обмен пленными между Украиной и РФ прошел 6 мая, когда домой вернулись 45 бойцов полка "Азов".

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Обмен пленнымиВойна России против Украины