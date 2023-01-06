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Оборонці Києва на півночі вчаться знищувати ворожі колони. Павлюк показав фото

Фото: командувач угруповання сил і засобів оборони столиці Олександр Павлюк (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові проводять навчання на північному кордоні країни. Вони відпрацьовують знищення ворожих колон, ДРГ, а також ведення оборонного бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угрупуванням сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

"На північному кордоні тривають навчання управління 120 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ та підпорядкованих підрозділів в складі угруповання сил і засобів оборони Києва", - йдеться в повідомленні.

Фото: оборонці Києва на півночі вчаться знищувати ворожі колони (t.me/Pavliuk_KSV)

Вказано, що під час практичних дій в обстановці, максимально наближеній до бойової, особовий склад навчався вести розвідку та оборонний бій, виявляти та знищувати колони противника, протидіяти диверсійно-розвідувальним групам.

Крім того, стрілецькими підрозділами відпрацьовувалась тактика контрнаступальних дій для повернення та утримання умовно втрачених позицій, злагодженість стрілецьких підрозділів та артилерії.

Нагадаємо, нещодавно Павлюк розповідав, що українські військові готуються до можливого повторного вторгнення росіян з Білорусі. Сили оборони планують зупинити ворога ще на кордоні.

Додамо, за даними української розвідки, в Білорусі фіксують нарощення сил, проте наразі немає ознак підготовки окупантів до нового наступу на Україну з території РБ.

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