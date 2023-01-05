Далі кордону не пропустимо: Павлюк сказав, що чекає ворога в разі наступу з Білорусі

Українські сили готуються до можливого повторного вторгнення росіян з Білорусі. Сили оборони планують зупинити ворога ще на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угрупування сил і засобів оборони столиці генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться постійне відстежування руху російських підрозділів, їх нові точки дислокації та полігони, а тому військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби РФ наступати на Київ.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо", - розповів Павлюк.

Він зазначив, що зараз весь кордон з Білоруссю являє собою "суцільні завали та мінні поля" і щоб пройти через них, ворогам знадобляться зусилля.

"До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", - акцентував Павлюк.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в Білорусі фіксують нарощення сил, проте наразі немає ознак підготовки окупантів до нового наступу на Україну з території РБ.

Також ми писали, що, за словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але напруженою.

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