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Защитники Киева на севере учатся уничтожать вражеские колонны. Павлюк показал фото

Фото: командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные проводят учения на северной границе страны. Они отрабатывают уничтожение вражеских колонн, ДРГ, а также ведение оборонного боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

"На северной границе продолжаются учения управления 120 бригады Сил территориальной обороны ВСУ и подчиненных подразделений в составе группировки сил и средств обороны Киева", - говорится в сообщении.

Фото: защитники Киева на севере учатся уничтожать вражеские колонны (t.me/Pavliuk_KSV)

Указано, что при практических действиях в обстановке, максимально приближенной к боевой, личный состав учился вести разведку и оборонное сражение, выявлять и уничтожать колонны противника, противодействовать диверсионно-разведывательным группам.

Кроме того, стрелковыми подразделениями отрабатывалась тактика контрнаступательных действий для возврата и удержания условно утраченных позиций, слаженность стрелковых подразделений и артиллерии.

Напомним, недавно Павлюк рассказывал, что украинские военные готовятся к возможному повторному вторжению россиян из Беларуси. Силы обороны планируют остановить противника еще на границе.

Добавим, по данным украинской разведки, в Беларуси фиксируют наращивание сил, однако пока нет признаков подготовки оккупантов к новому наступлению на Украину с территории РБ.

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