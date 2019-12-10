В оборонный бюджет США включили санкции против двух российских газопроводов

Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов - "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом говорится в опубликованном документе оборонного бюджета.

Сообщается, что в понедельник, 9 декабря, обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов в оборонный бюджет.

"США привержены защите европейской энергетической безопасности и вводя санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.

Ранее РБК-Украина писало, что в оборонный бюджет США не были включены санкции против государственного долга России, которые были в изначальном проекте бюджета. Во время утверждения проекта указанные пункты были сняты с рассмотрения.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он еще не определился с санкциями насчет проекта газопровода "Северного потока-2". По его словам, этот вопрос Германия должна решать самостоятельно.

Также сообщалось, что запуск в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" планируется на 8 января. Газопровод рассчитан на поставки 31,5 млрд кубометров российского газа в год.