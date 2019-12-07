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В США включили санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет

Новости » В мире     07.12.2019 - 15:16
В США включили санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Сенаторы разочарованы неспособностью Трампа помешать строительству газопровода

Санкции против "Северного потока-2" были включены Сенатом США в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что санкции будут применяться к компаниям, занимающимся прокладкой российского газопровода. В частности, ограничения будут касаться судов и руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2", которым может быть отказано в визах, а также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США.

Сенаторы планируют настаивать на включении санкций в оборонный бюджет в связи с разочарованием президента Дональда Трампа помешать строительству газопровода.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что, по словам Трампа, он еще не определился с санкциями насчет проекта газопровода "Северного потока-2". По его словам, этот вопрос Германия должна решать самостоятельно.

Также сообщалось, что 11 декабря в Сенате планирует провести голосование по законопроекту о санкциях против России. Сообщается, что законопроект был внесен на рассмотрение Конгресса в феврале текущего года из-за вмешательства РФ в американские выборы и агрессии в отношении Украины.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции
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