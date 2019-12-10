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Конгресс США не вписал в санкции госдолг России

Новости » В мире     10.12.2019 - 10:10
Конгресс США не вписал в санкции госдолг России
Иллюстративное фото (maxpixel.net)

Оборонный бюджет согласовали в Конгрессе США 9 декабря

Конгресс США не включил в оборонный бюджет на 2020 года санкции против государственного долга России. Об этом говорится в опубликованном тексте бюджета на сайте комитета по вооруженным делам американского сената.

Санкции против госдолга России были включены в изначальном проекте бюджета Палаты представителей. Однако после согласования бюджета в понедельник, 9 декабря, этот пункт убрали. При этом конгрессмены не объяснили, почему этот пункт не был включен в документ.

"Поправки (в бюджет - ред.) от палаты представителей включали пункт о запрете на операции, связанные с новым российским государственным долгом. Законопроект сената США не содержит такого положения. Палата (представителей - ред.) снимает этот пункт", - говорится в документе.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что оборонный бюджет включили санкции против российского газопровода "Северного потока-2". Сенаторы разочарованы неспособностью Трампа помешать строительству газопровода.

Также сообщалось, что в оборонный бюджет США включили выделение военной помощи Украине в размере 300 млн долларов. Окончательно бюджет примут до конца 2019 года. После этого он будет передан на подпись президенту США.

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