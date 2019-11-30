Эрдоган назвал дату запуска "Турецкого потока"

Фото: газопровод "Турецкий поток" (twitter.com/NewEurope)

Газопровод запустят 8 января в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, 30 ноября, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" намечен на 8 января. Об этом он сообщил в ходе церемонии запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу, передает NTV.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод "Турецкий поток", - сказал президент Турции.

Напомним, 18 октября сообщалось, что российский газовый монополист "Газпром" начал заполнение газом первой нитки газопровода "Турецкий поток". Это последний этап перед вводом трубопровода в эксплуатацию. Газ, который был закачан в систему TurkStream, поставляется через единую систему газоснабжения "Газпрома". Необходимое давление для заполнения системы TurkStream создается компрессорной станцией "Русская", расположенной недалеко от города Анапа на российском побережье Черного моря.

Добавим, газопровод TurkStream рассчитан на поставки 31,5 млрд кубометров российского газа в год.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что газопровод "Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.