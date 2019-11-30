ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эрдоган назвал дату запуска "Турецкого потока"

Новости » Энергетика     30.11.2019 - 15:39
Эрдоган назвал дату запуска "Турецкого потока"
Фото: газопровод "Турецкий поток" (twitter.com/NewEurope)

Газопровод запустят 8 января в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, 30 ноября, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" намечен на 8 января. Об этом он сообщил в ходе церемонии запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу, передает NTV.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод "Турецкий поток", - сказал президент Турции.

Напомним, 18 октября сообщалось, что российский газовый монополист "Газпром" начал заполнение газом первой нитки газопровода "Турецкий поток". Это последний этап перед вводом трубопровода в эксплуатацию. Газ, который был закачан в систему TurkStream, поставляется через единую систему газоснабжения "Газпрома". Необходимое давление для заполнения системы TurkStream создается компрессорной станцией "Русская", расположенной недалеко от города Анапа на российском побережье Черного моря.

Добавим, газопровод TurkStream рассчитан на поставки 31,5 млрд кубометров российского газа в год.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что газопровод "Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Посла Турции во Франции вызовут в МИД после высказываний Эрдогана о Макроне Эрдоган осудил слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Новости Украины ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь